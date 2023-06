RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Conrado, 55, comemorou o início da quimioterapia para tratar um câncer no reto. O artista destacou que realizou a primeira sessão no total de 12.

Fim da primeira sessão de quimioterapia. Em uma publicação no Instagram, o cantor apareceu ao lado da mulher, a ex-paquita Andréa Sorvetão, para comemorar o fim da primeira sessão. "Eram 12 sessões? a primeira já foi! Agora só faltam 11...Obrigado, Hospital de Amor, por tanto amor. Deus maravilhoso! Deus é bom a todo tempo. Obrigado", escreveu ele.

No início do mês, ele falou da preparação para início da quimioterapia após tumor: "Estou meio sumidão daqui, mas é porque estou em fase de tratamento. Está próximo já de começar a quimioterapia. Semana passada deu uma febrezinha aqui em casa e eu tive que ir correndo para Barretos [Hospital de Câncer de Barretos] porque eu tinha acabado de colocar o cateter para começar a fazer a quimioterapia. Então, a gente tinha que tirar essa dúvida do cateter."

O cantor precisou adiar a quimioterapia após anormalidade em exame. "Chegando lá nós fizemos uma tomografia. Deu que eu estava com 25 ml de água na pélvis, que é uma coisa bem comum, ocasionada pela cirurgia. Então, eu estou tomando antibiótico. A febre já foi embora e as dores que eu estava sentindo naquele canal da pélvis, ocasionada também por essa água...Que, sabe lá como veio, de onde surgiu."

No dia 30 de março, Sorvetão anunciou a seus seguidores que Conrado havia descoberto um tumor maligno no reto. O diagnóstico foi feito após o cantor passar mal durante uma gravação do programa Canta Comigo, da Record.

"A melhor notícia é que o tumor é único e não tem metástase. É caso de cirurgia, que será no domingo, para retirada total do tumor, que irá para análise e assim saberemos como será o pós operatório", disse Andréa Sorvetão

O cantor foi internado, fez a cirurgia para retirada do tumor. Após três semanas de internação, Conrado recebeu alta do Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

À época, Sorvetão explicou que Conrado precisaria realizar sessões de quimio e radioterapia. "Esse ano é totalmente para cuidar da saúde, mas não vamos deixar nossos projetos de lado", declarou ela.