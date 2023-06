SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quarteto de violões Quaternaglia se apresenta nesta sexta (16) no Rio de Janeiro para lançar dois álbuns, "Mosaico", com peças de Paulo Belinatti, e "Down the Black River", com peças de Sergio Molina.

São trabalhos que mostram "a extensão do quarteto de violões para formações camerísticas mais ambiciosas, com piano, orquestra, um quinto violão (com cordas de aço, tocado pelo próprio Bellinati) e percussão", contou Sidney Molina, crítico de música da Folha de S.Paulo, ao site de música erudita Concerto.

O grupo acaba de completar 30 anos de existência. O show desta sexta é dedicado à memória do violinista e luthier Sérgio Abreu, que morreu aos 74 anos há poucos meses.

Reconhecido por sua excelência artística e por significativas contribuições para a expansão do repertório do quarteto de violões, o Quaternaglia estabeleceu um amplo cânone de peças originais e arranjos ambiciosos por meio da colaboração com compositores como Leo Brouwer, Sergio Assad, Almeida Prado, Egberto Gismonti, Sergio Molina e Paulo Bellinati.

SHOW QUATERNAGLIA

Quando 16 de junho, 19h

Onde Sala Cecília Meireles - Largo da Lapa, 47, Rio de Janeiro

Preço R$ 40

Link: https://funarj.eleventickets.com/#!/apresentacao/648d68a341b95221abaca67bee62fad73d701134