SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corey Mylchreest, que interpreta o rei George na série "Rainha Charlotte", da Netflix, contou nesta sexta-feira (16), no palco do Tudum, que tem família no Brasil.

O ator afirmou que possui familiaresm na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e ainda revelou suas comidas brasileiras preferidas: creme de milho e feijoada.

India Amarteifio, a protagonista da série, também disse que levará do Brasil as comidas de que mais gostou: pão de queijo e frutas regionais.

O Tudum, evento promovido pela Netflix, começou hoje, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O palco principal da atração recebe, ao longo do dia, "aparições relâmpago" das estrelas de produções da plataforma. Os atores passam cerca de três minutos, acenam para os fãs e concedem uma breve entrevista para a jornalista Carol Moreira.

Mais cedo, Henry Cavill fez uma breve aparição ao lado do elenco de "The Witcher". Ele reforçou seu carinho pelo público brasileiro, que descreveu como "apaixonado" e "fantástico".

Ainda hoje, o Pavilhão da Bienal deve receber astros como Arnold Schwarzenegger, para promover a série "Fubar", e Nicola Coughlan, do sucesso de época "Bridgerton".