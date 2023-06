RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao ouvir pela primeira vez o termo ecossexual há alguns anos, o apresentador Sergio Marone logo se identificou e se encaixou no grupo de pessoas que sentem atração por aqueles que têm uma conexão de amor com o planeta. "Nada me tire mais o tesão do que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica", contou.

A definição ecossexual foi criada pelo casal de artistas americanas Annie Sprinkle e Beth Stephens nos anos 2000 e surgiu a partir do movimento de exaltação e cuidado com o planeta através da atração, não necessariamente sexual, mas também ideológica.

A revelação durante uma entrevista gerou repercussão entre os internautas. Muitas pessoas elogiaram Marone por ser um defensor das questões ambientais e de sustentabilidade, mas a maioria resolveu mesmo brincar com a situação. O ator ocasionalmente publica fotos exibindo seu corpo nas redes.

Tata Werneck foi uma das pessoas que aproveitou para entrar na discussão e deixou um comentário inusitado em um perfil de celebridades. A atriz reagiu com bom humor à notícia. "Dá para perceber pelo tamanho do tronco vazado", escreveu a intérprete de Anely, na novela "Terra e Paixão".

Marone, que contou à Folha de S.Paulo recentemente a sua intenção de não mais fazer novela e focar na apresentação, é dono de uma marca dermocosméticos vegana e sustentável para homens, a Tukano. Além disso, ele utiliza suas redes sociais para promover constantemente os cuidados com o meio ambiente.