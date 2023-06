SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há três semanas, Andressa Urach, 35, anunciava que queria "recomeçar com Deus" e, por causa disso, fecharia sua conta no OnlyFans, site cujo conteúdo é voltado para maiores de 18 anos.

Porém, agora ela parece ter mudado de opinião. Isso porque a modelo acaba de anunciar que voltará a trabalhar neste sábado (17) na Gruta Azul, uma boate de entretenimento adulto em Porto Alegre (RS).

"Eu avisei que eu mesmo contaria. Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta Azul. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá", escreveu.

Em maio, Andressa disse que tinha voltado a frequentar a igreja evangélica. Ela vivia em conflito com a forma como vinha ganhando dinheiro.

"Acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que, se eu morrer, não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus", começou.

Ela admitiu que vinha ganhando muito dinheiro na plataforma, mas a situação estava lhe fazendo mal. "Abrir mão de um valor simbólico, que é rápido e fácil, mas para a alma, traz muitas dores. Traz culpa, acusação e peso. Uma vez que você conhece a palavra, viver fora da vontade de Deus é torturante", emendou na ocasião.

Após a separação tumultuada com Thiago Lopes, o empresário disse que ela havia voltado a se prostituir. Irritada, Andressa rebateu e fez um apelo às garotas de programa. Ela pediu que as prostitutas filmassem o ex-marido dela e jogassem o conteúdo nas redes sociais.

"Quando você sair com meu ex-marido, filma ele e expõe na rede social. Ele está aqui pagando de santinho, falando mal de garotas de programa, e paga várias mulheres porque ele me conheceu assim. Não tenho problema com a verdade", disse Andressa.