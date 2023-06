SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo irá gravar um humorístico com Edgar Vivar, ator conhecido por ter interpretado Senhor Barriga, de "Chaves". A atração vai se chamar "No Corre" e deve ir ao ar no Multishow, em novembro, para depois, em 2024, ser exibida na televisão aberta.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pela coluna de Fefito no UOL.

A sinopse do programa ainda não foi divulgada, mas a atração terá nomes como Gaby Amarantos, Thardelly Lima, César Maracujá e Erico Brás como parte do elenco.

Edgar já participou de eventos no Brasil. Em 2020, o ator participou da edição online da CCXP, em um painel que relembrou bastidores da produção da série "Chaves". Em 2022, ele retornou para uma participação presencial no evento.

O ator também já contracenou com colegas do Multishow em 2018, quando fez uma participação especial no humorístico "Vai que Cola".