SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Todo mundo devia vir ao Brasil para se sentir como a Beyoncé", brincou Nicola Coughlan ao ser ovacionada no palco do Auditório Ibirapuera neste sábado (17). A atriz irlandesa estava ali para promover a terceira temporada de "Bridgerton", da qual foram exibidas apenas algumas fotos.

Mesmo assim, os fãs foram à loucura. Assim como fizeram com absolutamente todos os que passaram pelo show do Tudum, que a Netflix promove como "um evento global para fãs". Transmitido para todo o mundo pelo YouTube, o evento realizado em São Paulo antecipou novidades de seu catálogo e trouxe astros de peso para a capital paulista.

Quem abriu a noite foi o australiano Chris Hemsworth, que falou sobre o filme "Resgate 2", lançado um dia antes e que está no topo do top 10 do serviço de streaming neste final de semana. Segundo o astro de Hollywood, São Paulo é "o lar dos fãs mais barulhentos do mundo", o que justifica o evento acontecer aqui.

O público presente no local fez jus à fama. O eterno Thor da Marvel foi recebido pelo público brasileiro aos gritos de "lindo, tesão, bonito e gostosão".

A gritaria generalizada, por vezes, desconcentrava os atores, que tinham que seguir um roteiro rígido e liam até as rápidas intervenções em português ("oi, Brasil!") no teleprompter. Contudo, a maioria pareceu aprovar o jeito caloroso dos brasileiros.

Alguns chegaram a se emocionar, como foi o caso da estreante Aria Mia Loberti, que foi às lágrimas com a reação do público ao apresentar "Toda Luz que Não Podemos Ver", minissérie baseada no livro homônimo vencedor do Pulitzer e que estreia em 2 de novembro.

Outro que transpareceu emoção foi Henry Cavill, que apresentou ao lado de colegas de elenco a terceira temporada de "The Witcher". Devido a outros compromissos profissionais, o ator precisou ser substituído por Liam Hemsworth nas temporadas que ainda serão gravadas da série. "Eu vou sentir muita falta de vocês, pessoal", lamentou.

Maitreyi Ramakrishnan, a Devi de "Eu Nunca...", também subiu ao palco acompanhada dos colegas Darren Barnet (Paxton) e Jaren Lewisson (Ben) para se despedir dos fãs após quatro temporadas da série sobre a adolescente de origem indiana. Os três agradeceram a quem se identificou com os personagens e foram bastante aplaudidos.

Ramakrishnan era uma das apresentadoras oficiais do show, ao lado de Chase Stokes ("Outer Banks") e de Maisa Silva ("De Volta aos 15"). A brasileira, aliás, fez bonito ao conduzir o espetáculo em inglês para quem estava acompanhando de fora do país, sem esquecer de animar a plateia presencial na língua local ("Bora fazer barulho!").

No bloco dos brasileiros, também houve espaço para "Sintonia", com a presença do trio de protagonistas, Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros e Jottapê, com direito a este último puxando o refrão de "Tô Nem Aí", música de seu personagem na série. A versão local do reality show Casamento às Cegas também teve um pequeno teaser dos novos episódios apresentados.

Já o brasileiro André Lamoglia representou a série espanhola "Elite" ao lado da argentina Valentina Zenere. Os dois contaram sobre as gravações da nova temporada, que terá mais uma brasileira no elenco: Anitta. A cantora apareceu em um teaser e também mandou um vídeo falando da nova empreitada.

Também estreante em séries de TV, apesar dos muitos anos de carreira no cinema, Arnold Schwarzenegger foi recebido aos gritos de "Arnold! Arnold! Arnold!". O ator e ex-governador da Califórnia anunciou que a recém-lançada "Fubar" terá uma segunda temporada.

Ele fez um afago ao Brasil, que ele contou frequentar há 50 anos para promover seus trabalhos, além de ter estado quatro vezes no Carnaval. "Sou viciado no Brasil", afirmou. "Amo o Brasil, mas acima de tudo os fãs brasileiros, a energia de vocês é incrível, eu amo vocês!"

O astro também foi responsável por revelar que a colega Linda Hamilton (de "O Exterminador do Futuro") estará no elenco da quinta temporada de "Stranger Things".

Entre os muitos teasers e cenas de bastidores apresentados nas quase três horas de show, destaque para o anúncio para janeiro de 2024 da série "O Problema dos 3 Corpos", que tem a assinatura de David Benioff e D.B. Weiss, os criadores de "Game of Thrones". Também foi possível conferir as primeiras imagens dos aguardados live-actions de "Avatar: A Lenda de Aang" e "One Piece".

Guardada para encerrar a noite, Gal Gadot não decepcionou. Foi a única a caminhar por um corredor isolado no meio do público antes de subir ao palco do Tudum, o que fez os fãs irem ao delírio. Ao chegar, apresentou o trailer do filme "Agente Stone", que estreia em agosto.

A atriz israelense fez corações com a mão e acenou para os muitos fãs presentes. Recebeu um justíssimo coro de "Linda! Linda! Linda!". Mas o que fez os decibéis atingirem níveis máximos foi quando ela cruzou os punhos na frente do corpo, na pose da personagem que a consagrou, a Mulher Maravilha. Mais uma missão cumprida pela heroína.