SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pode ser que a Irene de "Terra e Paixão" seja a última personagem de Gloria Pires, 59, como contratada da Globo. Isso porque o contrato fixo dela com a emissora chegará ao fim assim que as gravações da novela de Walcyr Carrasco acabarem, mais para o final do ano.

Segundo a assessoria de imprensa da atriz, ela vai aguardar o encerramento do trabalho para discutir o futuro na emissora. Uma renovação não está descartada, mas, pela nova dinâmica adotada pelo canal, não seria estranho ver mais um medalhão fora da Globo. Procurada, a emissora não respondeu.

Nos últimos meses, a Globo também optou por não renovar o contrato de artistas como: Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes, Stênio Garcia, Jayme Matarazzo, Matheus Nachtergaele, Gabriela Duarte, Mateus Solano e Isabelle Drummond.

No canal, Gloria está há mais de 50 anos e acumula personagens de sucesso em tramas como "Vale Tudo" (1988), "Mulheres de Areia" (1993), "Belíssima" (2005), "Guerra dos Sexos" (2012) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017).