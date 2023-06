SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Padres que namoraram e se apaixonaram antes se tornarem celibatários não são novidade nos folhetins, e esta premissa mais uma vez traz bons resultados a uma obra de ficção. De uns dias para cá, o público vem acompanhando com atenção a entrada de Darlene (Carol Castro) em "Amor Perfeito", trama das 18h da Globo. Tanto interesse tem sua razão de ser.

A mulher acaba de chegar a São Jacinto para reencontrar frei João (Allan Souza), com quem teve um romance quando ele ainda era seminarista. E ela não veio só. Darlene trouxe consigo a filha do ex-casal, Clara (Vitória Pabst). Para Souza, o romance, a transa e o fruto deste relacionamento é "super entendível", já que todos "somos seres humanos, de carne e osso". Ele diz tentar julgar o mínimo possível e avalia que esta camada do personagem está bem resolvida.

"Em relação à questão religiosa, eu não acredito na religião como fonte de salvação", afirma. Em seguida, ele desenvolve um pouco seu raciocínio: "Tem uma frase que me resume: ?Não acredito na existência dos deuses. O homem é o mestre do seu próprio destino, e não os deuses. Os deuses são uma criação do homem para dar respostas que eles têm medo de se dar?".

O ator avalia que frei João tem ensinado muito o público e que a dobradinha com Carol Castro tem sido fundamental para o sucesso de sua história. Nesta semana, o padre precisou revelar aos seus colegas de clero sobre o antigo caso amoroso -foi difícil conter as lágrimas, como atestaram as redes sociais, no dia da exibição.

FOTOS ARTÍSTICAS

Além de ter uma história impactante em "Amor Perfeito", Souza tem se dedicado a registrar os bastidores de gravação. Alternando cliques preto e branco, e outros coloridos, o artista vem desenvolvendo o gosto pela fotografia desde 2017, quando atuou como o cacique Ubirajara em "Novo Mundo". Daquela novela, um dos registros foi emoldurado e rendeu um quadro gigante com mais de um metro de altura, exposto, quase como um trofeu, na sala de sua casa.

Depois, continuou a se aprimorar na arte com imagens no sertão, durante as gravações de uma série, em 2021. Agora, na novela das 18h da Globo, tenta captar o momento perfeito. "Gosto, na maior parte das vezes, da espontaneidade. Não gosto de poses na foto, vou em busca do natural, do efeito surpresa. Eles adoram quando faço esses registros (risos)", diverte-se.