SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MIS Experience vai fechar as portas no próximo domingo (25), depois que Fundação Padre Anchieta, dona do imóvel, decidiu não renovar a locação do espaço.

Atualmente, o museu abriga a exposição "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina", que pode ser visitada gratuitamente nesta terça-feira (20) e quarta (21).

As terças são os dias em que o museu normalmente tem entrada gratuita, com metade dos ingressos disponíveis na bilheteria física e a outra metade na bilheteria física. Já a entrada livre da quarta faz parte da parceria da instituição com A B3, a Bolsa do Brasil.

Em cartaz desde 25 de janeiro, a exposição imersiva já atraiu mais de 205 mil visitantes, apresentando projeções das obras do pintor renascentista Michelangelo. A mostra inclui a reprodução da sua obra mais famosa, o teto da Capela Sistina, e oferece uma experiência que revela detalhes dos afrescos criados pelo artista.

Ela será a última a ocupar o galpão do MIS Experience, inaugurado há quatro anos como uma extensão do MIS. O projeto, que teve um custo de R$ 8,5 milhões, não tem previsão para ser transferido para outro espaço.

Ainda assim, o MIS encerra com certo prestígio após trazer grandes exposições imersivas a São Paulo. Em sua inauguração, trouxe a mostra imersiva do Picasso e grandes projeções de Candido Portinari.

Além dessa exposição, o MIS Experience também tem o espaço infantil Quintal das Artes, com atrações e brincadeiras que envolvem obras de artistas como Tarsila do Amaral e Leonardo da Vinci.

MICHELANGELO: O MESTRE DA CAPELA SISTINA

Quando Ter. a sex., dom. e feriados, das 10h às 18h; sáb. das 10h às 19h

Onde MIS Experience - r. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca, região oeste

Preço R$ 30; sáb., dom. e feriados R$ 50.

Gratuito nas terças e no dia 21/6

Link: https://michelangelocapelasistina.com.br/sao-paulo/