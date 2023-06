RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um competidor chocou os espectadores do game show norte-americano The Price is Right ao comemorar de forma trágica a vitória em uma prova no programa.

Emocionado, Henry acabou deslocando o ombro enquanto comemorava a conquista em uma prova do programa dos Estados Unidos.

Divulgado na conta oficial do programa no Instagram, o vídeo mostra o competidor comemorando de forma intensa a vitória em uma das provas. Na sequência, as imagens exibem já Henry de volta ao palco, mas com a ajuda da esposa para continuar a competir no game show. Embora esteja sorridente, ele aparece com um braço paralisado.

O apresentador Drew Carey explica a situação e afirma que o competidor iria contar com o auxílio da esposa para girar a roleta na etapa seguinte do game show. "O Henry estava comemorando e gritando, aí deslocou o ombro. Então ele não vai conseguir girar a roleta, mas a Alice vai rodar para ele", disse Carey, aos risos.

Nos comentários, os seguidores ficaram intrigados e fizeram uma série de perguntas. "Não tinha nenhum médico no estúdio?", perguntou um. "E ele seguiu no programa até o fim?", quis saber outra. "Ele seguiu assim mesmo sofrendo", afirmou outro seguidor. "Tudo isso por uma celebração!", disse mais um.