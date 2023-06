SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criaturas vindas de outro planeta ameaçam a Terra em "Invasão Secreta", seriado que a Marvel lança na quarta-feira. Parece com a premissa de filmes como "Thor" e "Os Vingadores", mas a nova série dispensa os super-heróis piadistas campeões de bilheteria para apostar numa trama com espionagem e política.

Na história, o agente Nick Fury é convocado para lidar com uma rebelião de skrulls, extraterrestres que se transformam em seres humanos para viver na Terra. Foi ele quem ofereceu o planeta como lar para os alienígenas nos anos 1990, prometendo que encontraria outro onde eles pudessem viver sem precisar se esconder. Três décadas se passaram, e um bando de skrulls extremistas está farto de esperar.

"Invasão Secreta" quer ser sombria. A série se distancia do amontoado de cores e do senso de humor abobalhado que costumam fazer sucesso nas produções da Marvel, como em "Thor: Amor e Trovão" e "Mulher-Hulk", ambos do ano passado.

As referências agora são outras, diz o diretor Ali Selim. "A história nos leva a esse novo Nick Fury, que precisa lidar com desconfiança, suspeitas e paranoia. Todas essas coisas me remetem a filmes clássicos de guerra noir como ?O Terceiro Homem?, de 1949, e ?A Conversação", de 1974, dirigido por Francis Ford Coppola."

Selim diz ainda que quis dar contornos de heróis de faroeste para esta versão envelhecida e desgastada do agente secreto da Marvel. Para isso, estudou "Os Imperdoáveis", de 1992, e filmes de John Ford, tido como a principal referência do gênero.

Fury surgiu na pele de Samuel L. Jackson em 2008, numa rápida participação em "Homem de Ferro". Depois de aparecer em outros dez filmes da Marvel, sempre como guarda-costas dos super-heróis, seu personagem acabou virando um dos queridinhos dos fãs. Agora, exausto após os acontecimentos dos últimos filmes de "Os Vingadores", o agente finalmente ganha uma história própria.

A Marvel parece confiar tanto na experiência de Samuel L. Jackson que o promoveu a produtor executivo da nova série. O ator ajudou a tornar o processo de produção mais simples, afirma o diretor, que nunca havia trabalhado com histórias de super-heróis.

Nem o próprio cineasta sabe dizer ao certo o que o levou a ser contratado para dirigir "Invasão Secreta". "Tenho certeza que conversaram com vários diretores, mas devo ter falado a coisa certa. Eu disse que queria fazer uma história sobre um homem com os pés no chão, em que ninguém voasse. Aqui estou."

Como a maioria das séries lançadas pela Marvel nos últimos anos, "Invasão Secreta" se afasta do panteão de heróis populares da empresa para aprofundar personagens geralmente escanteados, além de apresentar figuras desconhecidas.

Uma das novatas é interpretada por Emilia Clarke, conhecida pelo papel de Daenerys Targaryen em "Game of Thrones". A atriz estreia no universo Marvel como uma das alienígenas rebeldes. Outra novidade é a inescrupulosa agente Sonya Falsworth, interpretada pela oscarizada Olivia Colman, que tenta convencer o mundo de que os skrulls devem ser exterminados sem dó nem piedade.

Do outro lado da disputa, na liderança dos skrulls revolucionários, está Gravik, vivido por Kingsley Ben-Adir, que está disposto a matar quem for preciso para alcançar o poder.

O desenrolar da história faz um aceno à Guerra Fria e a vários outros conflitos travados entre povos de diferentes culturas na vida real, conforme disse à revista Vanity Fair o ator Ben Mendelsohn. Ele dá vida a Talos, um dos alienígenas bonzinhos da história, apresentado em "Capitã Marvel", filme lançado em 2019.

"Há várias coisas na série que tocam ou são tocadas por eventos atuais", diz Selim, o diretor. "Acho muito válido se a história ajudar as pessoas a pensarem de um jeito diferente sobre como elas vivem. Mas, acima disso, aqueles seis episódios precisam existir sem depender da influência do mundo real para funcionarem como uma história."

INVASÃO SECRETA

Quando Estreia nesta quarta-feira (21)

Onde No Disney+

Elenco Emilia Clarke, Olivia Colman e Samuel L. Jackson

Produção EUA, 2023

Direção Ali Selim