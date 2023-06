SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cirurgiã-dentista Camila Avallone Bosso, responsável pela harmonização facial de Stênio Garcia, diz que uma série de fatores e de mal-entendidos levaram a uma "imagem distorcida" do resultado do tratamento estético realizado no rosto do ator.

Segundo ela, além do edema provocado pelo próprio procedimento, Stênio está com as feições inchadas por causa do corticoide, medicamento que ele vem usando após sofrer uma contusão na coluna na academia. "E o uso desse remédio não tem nada a ver com a harmonização", diz ela.

Camila afirma também que a imagem que viralizou de Stênio não condiz com a realidade. No dia 13 de junho, o ator mostrou no programa Fofocalizando, do SBT, o resultado da transformação. O seu rosto inchado gerou uma série de comentários e críticas nas redes sociais.

"Ele estava um pouco inchado, sim, da medicação [corticoide]. Mas, mesmo assim, para quem o viu pessoalmente, não estava daquele jeito que apareceu na TV."

"Ali, colocaram tanta luz, maquiagem e o jeito que filmaram, que ficou tudo muito maior do que realmente está. E ainda printaram o pior momento, em que ele está com a boca aberta", explica ela.

"A imagem que condiz com o tratamento é que a nós postamos na página da clínica [no Instagram]", afirma. A harmonização em Stênio foi realizada no dia 1º de junho. "Se fosse só o tratamento, em um mês, ele já estaria bem legal. O problema é que ele precisa continuar com o corticoide. Então, vamos esperar ele parar com o medicamento, para mostrar a realidade", diz.

Camila e a irmã, a também dentista Mariana Avallone, são donas da Espelho, Espelho Meu, centro de estética em Tatuí, no interior de São Paulo, que tem chamado a atenção por fazer procedimentos em artistas. No Instagram, a página da clínica soma 1,1 milhão de seguidores.

O ator Raul Gazolla, os humoristas Dedé Santana e Sérgio Mallandro e o apresentador João Kleber são alguns do que já se submeteram a tratamentos no local. Questionada pela coluna, Camila não quis dizer se os famosos pagam pelo procedimento ou como funciona a parceria deles com a clínica.

Todos os tratamentos são realizados em Tatuí, cidade que está localizada a 141 km da capital paulista. A exceção foi Stênio. "Por causa da idade dele [91 anos], nós viemos para São Paulo e fizemos aqui", afirma.

A dentista diz que é normal receber críticas. "Nem Jesus Cristo agradou a todos", comenta. "Quando eu fiz o Sérgio Mallandro foi a mesma coisa. Quando ele ainda estava inchado do procedimento [e não era medicação], criticaram bastante, mas depois todo o mundo gostou".

Camila afirma também ter recebido muitos elogios, principalmente dos pacientes e dos artistas que elas já atenderam. "Estão todos do nosso lado, indignados com a injustiça."

"E o mais importante de frisar é que o Stênio ficou satisfeito com o tratamento. Ele está tranquilo", diz. Ela afirma que o ator a procurou após ver o resultado da harmonização de Dedé Santana. "Ele gostou muito e, inclusive, se acha parecido com o humorista", diz.

A maior parte das críticas, segundo Camila, vem de outros profissionais da área, que teriam interesse em "domínio de mercado e se aproveitaram da situação". "Eles sabem que está inchado, eles sabem que vai desinchar, mas usaram isso para incitar o ódio. Foi na maldade mesmo".

Apesar de se dizer uma vítima da situação, a cirurgiã-dentista afirma que a polêmica não atrapalhou o movimento no centro de estética. Pelo contrário. "Aumentou muito mais. Eu também pensei que fosse prejudicar, mas, sei lá, Deus escreve certo por linhas tortas."