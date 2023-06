SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival Turá acontece neste fim de semana em São Paulo, com artistas brasileiras de diversos gêneros musicais em seu line-up. Ainda há ingressos disponíveis, e dá tempo de se preparar e aproveitar o evento que será realizado no Parque Ibirapuera, na região sul.

Entre as atrações, estão Jorge Ben Jor, Zeca Pagodinho e MC Hariel no primeiro dia, e Pitty com Marcelo D2 e Céu, Gilberto Gil e Família e Joelma no segundo dia de festival.

As entradas podem ser adquiridas separadamente para o sábado, 25, e para o domingo, 24, custando R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia). Quem quiser ter a experiência completa e ir nos dois dias, tem que desembolsar R$ 840 no Turá Passaporte. Estão à venda no site Tickets For Fun. Clientes do Banco do Brasil têm desconto.

COMO IR?

O palco do festival estará montado no gramado do auditório do Ibirapuera. Portanto, o trânsito de pessoas deve ser tranquilo e de fácil acesso. Próximo há pontos de ônibus e também a estação a Ana Rosa, da linha-azul e linha-verde do metrô.

QUE HORAS COMEÇA?

O festival começa às 12h e o primeiro show acontece às 13h.

O QUE LEVAR?

Além dos documentos pessoais, óculos de sol e canga, é possível levar barra de cereal, água mineral em copo plástico de 200 ml, fruta cortada, alimentos industrializados lacrados. Item essencial também é a capa de chuva.

O QUE COMER?

Haverá uma área com restaurantes no festival. O público encontrará, por exemplo, pizzas e sanduíches do Fornô, comida baiana do Rota do Acarajé, e os dadinhos de tapioca do Mocotó.