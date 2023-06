SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se tem um papel evitado por muitas pessoas em relacionamentos é o do corno. O par de chifres que representa o constrangimento e a posição desmoralizada é invisível por ser metafórico, mas em "Valor Latino", a nova coleção da Misci, aparece estampado em um conjunto de shorts com blazer sobreposto a uma camisa marrom.

Os contornos que o Airon Martin dá à ideia do corno é parte deboche, parte convite ao latino-americano ser fiel no relacionamento que ele tem consigo mesmo. Como o nome da coleção sugere, o mato-grossense de 30 anos, considerado o designer do momento na moda brasileira, quer celebrar a América Latina enquanto um ecossistema cultural vivo.

Não à toa, Glauber Rocha -cineasta brasileiro expoente do cinema novo, perseguido pela ditadura militar e autor de filmes como "Deus e o Diabo na Terra do Sol" e "Terra em Transe"- foi uma das inspirações do estilista ao conceber as peças.

"Minha assistente, que é punk, me disse que me acha rebelde. Eu perguntei 'por quê?', e ela respondeu: 'é a sua revolta'", diz o designer. "Glauber foi um revoltado, e eu me revolto quando o brasileiro não reconhece o que ele representa."

Uma das cores fundamentais da etiqueta, o marrom repete sua onipresença em "Valor Latino", aparecendo em saias, calças, camisas e bolsas para o verão. Nota-se, assim como na São Paulo Fashion Week, a forte presença da alfaiataria.

Jeans azul, bolsas prateadas e estampas de flores laranjas são alguns dos itens que chamam atenção em meio à profusão de preto, bege, branco, creme e tons terrosos. O tecido jacquard é usado de maneira provocadora -a aparência dele remete a uma raspadinha, em alusão à cultura da meritocracia.

As bolsas também despertam atenção. Algumas têm forma de galão e outra é simplesmente imensa -um par de chifres de verdade poderia caber dentro dela com folga. Paisagens naturais aparecem estampadas em calças, que, assim como todos as peças apresentadas, têm silhuetas fluídas e assimétricas.

A "Valor Latino" foi apresentada na Pina Contemporânea, no centro de São Paulo. Ao fim do desfile, cédulas de dinheiro com o nome da coleção choveram sobre os modelos. Valor nós temos em abundância, e que sejamos capazes de reconhecer isso ao ver o nosso reflexo no espelho, sugere o designer.

Parte da coleção já está disponível para venda e, a partir de agosto, as peças serão lançadas mensalmente em conjuntos. O designer afirmou ainda que sua nova marca, chamada Airon Martin, é centrada em roupas de festa e a produção será em menor escala do que a Misci, que ganhou grande proporção na indústria.