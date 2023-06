RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parece que príncipe Harry não é um dos membros mais queridos da família real para alguns britânicos. Atriz, cantora e designer de moda Kelly Osbourne expressou sua opinião nada agradável sobre o marido de Meghan Markle. Durante participação no podcast norte-americano "I've Had It", ela deu a entender que o considera um rapaz que gosta passar a imagem de "vítima" em várias situações.

A filha do meio do casal Ozzy e Sharon Osbourne acusou a realeza de "saber só chorar, reclamar e reclamar" na entrevista com as apresentadoras Jennifer Welch e Angie "Pumps" Sullivan,

Kelly continuou: "Ele é do tipo que sempre diz: 'Ai de mim, sou o único que teve problemas mentais, minha vida foi tão difícil.' A vida de todo mundo é difícil pra ca**lho", e ainda apontou: Você era o príncipe de um país que se vestiu como um rei nazista, e agora está tentando se passar pelo Papa", comentou.

A opinião de Kelly sobre Harry gerou repercussão. "Ela tem razão. Harry se tornou um chato", escreveu um internauta, enquanto outro complementou.

"Alguém teve a coragem de tornar público o que todos mundo pensa do caçula do rei Charles 3º". No entanto, uma boa parte dos usuários do Twitter reclamaram de Kelly. "Ela também foi e ainda uma pessoa mimada. Como pode dizer isso?", questionou um seguidor. "Ser um príncipe não o isenta de traumas, dores, solidão e dúvidas. Julgar os outros não é muito legal", enfatizou mais um internauta.