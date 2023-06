RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Henrique Fogaça usou suas redes sociais nesta terça-feira (20), para contar que procurou um posto de vacinação logo depois de ser mordido por um animal silvestre em Juiz de Fora, Minas Gerais. O chef de cozinha não pensou duas vezes na hora de buscar imunização contra raiva e tétano após o ataque de um quati, que alimentava em um parque da cidade.

"Na próxima vez, vou dar a banana no garfo ou na colher. Tomei uma mordida de um quati cuja dieta consiste em frutas, aves, insetos, ratos, vermes, larvas, cobras, minhocas e lixos em geral", começou Fogaça na legenda do vídeo em que mostra todo o episódio envolvendo o bicho. "Os quatis, apesar de belos, transmitem o vírus da raiva, uma doença que pode até matar. Enfim... coisas da vida e da natureza", finalizou Fogaça.

Na cidade mineira, Fogaça está com equipe do MasterChef Brasil, da Band, realizando uma produção para o reality de culinária depois do anúncio da sua volta à atração. Os chefs Érick Jacquin e Helena Rizzo e a apresentadora Ana Paula Padrão foram vistos em vários lugares de Juiz de Fora.