SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O produtor Ryan Murphy vai deixar a Netflix, onde criou sucessos "Dahmer: Um Canibal Americano" e "Bem-Vindos à Vizinhança", para trabalhar com a Disney.

A informação é da revista americana The Hollywood Reporter, especializada na cobertura do mercado audiovisual.

O produtor, conhecido também por ter feito produções como "Glee", nos anos 2000, cumpria um acordo de exclusividade com a Netflix.

Na nova casa, ainda segundo o The Hollywood Reporter, Murphy vai trabalhar com Dana Walden, com quem já trabalhou durante sua passagem pela 20th Century Fox, onde fez "Glee" e outros hits como "American Horror Story".

Hoje, Walden é presidente da Disney Entertainment, braço do estúdio responsável pelas produções para televisão e streaming.