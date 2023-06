SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Fernanda Campos alfinetou Neymar, na noite desta quarta-feira (21), após recuperar seu perfil no Instagram. Durante a tarde, ela tinha sido banida da rede social e desabafou ao programa Fofocalizando. Por volta das 20h desta quarta, Fernanda publicou um story anunciando seu retorno oficialmente.

"Tô de volta. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto", escreveu ela, acompanhada de um emoji de risadas.

A brincadeira condiz com os supostos prints compartilhados por Fernanda, que mostram uma conversa dela com o jogador do PSG. No diálogo, os internautas perceberam que a intimidade entre eles não durou mais que 40 minutos.

No início da tarde desta quarta, Neymar compartilhou uma carta em que pede o perdão de Bruna Biancardi, com quem terá seu segundo filho. "Errei. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos... Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida", publicou ele.