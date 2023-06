SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patrícia Poeta, 46, deverá sair de férias do Encontro na segunda quinzena de julho, e caberá somente a Manoel Soares a função de comandar o matutino. A emissora, por meio de nota, nega que a repórter Tati Machado assumirá o posto de apresentadora.

"Essa informação não procede. Como sempre esteve previsto, Manoel Soares apresenta o programa nas férias da Patrícia Poeta e vice-versa. As repórteres que levam conteúdo para o palco ao vivo, como Tati Machado, Michele Loreto e Valéria Almeida, seguem suas rotinas de sempre", diz comunicado.

A princípio, foi ventilado que Maria Beltrão pudesse ficar no lugar de Poeta, mas tudo não passou de especulação.

Esse período marcará o primeiro afastamento entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, sempre em rota de colisão nas manhãs da Globo. Desde julho de 2022, foram inúmeras as vezes em que Patrícia Poeta entrou em polêmica com o colega, interrompendo-o no meio de uma fala ou simplesmente jogando-o para escanteio. O fato de Manoel ser negro agravou a situação, suscitando acusações de racismo contra a titular do programa nas redes sociais.

Em abril, no momento em que Manoel comentava sobre uma notícia, a apresentadora passou na frente da câmera falando sobre outra coisa e o interrompendo. Visivelmente incomodado, Manoel apenas parou de falar e fez cara de poucos amigos. O fato não passou batido pelas redes sociais. Muita gente resolveu ir até o perfil de Poeta no Instagram para criticar a postura dela.

Por meio de sua assessoria, Patrícia falou sobre o caso. "Foi uma casualidade, das várias que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", disse.

Em maio, Soares e Patrícia Poeta viraram mais uma vez assunto nas redes após a apresentadora ser alvo de críticas por conta de uma cena envolvendo um convidado, chamado Edmilson. O cobrador, que estava há cinco anos sem ver a mãe, se aproximou de Patrícia para contar sobre o seu drama na atração.

Quando eles começaram a conversar, Manoel surgiu na frente da câmera e entregou um microfone para Edmilson. A apresentadora disfarçou o erro e avisou: "Não, ele está com o microfone já". Ela então pegou o aparelho e caminhou até a produção para devolvê-lo.

No mesmo mês, mais um ruído chamou a atenção. Patrícia Poeta comandou a maioria do tempo uma discussão a respeito dos casos de racismo sofridos pelo jogador Vinicius Junior. Internautas acharam esquisito Manoel não ter espaço para falar mais sobre o tema. Ela também o interrompeu durante uma fala.