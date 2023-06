RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift, 33, vai fazer um terceiro show no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro. A informação foi confirmada pela T4F, produtora da The Eras Tour no Brasil, em publicação nas redes sociais.

Com a atualização na agenda, a artista vai fazer seis shows pelo país: nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Estádio Engenhão, no Rio, e 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo.