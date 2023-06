SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série americana "Os Simpons" mais uma vez pareceu "prever" um acontecimento real. Desta vez, o desaparecimento do submarino Titan fez os internautas resgatarem dois episódios que teriam antecipado o acidente.

Em "Na Onda do Mar", da nona temporada, os personagens Homer, Barney e Moe fazem um treinamento de rotina da Marinha e ficam presos em um submarino nuclear, que sofre um acidente. Assim como os passageiros do Titan, o incidente ganha destaque nos principais jornais. A temporada foi transmitida entre 1997 e 1998.

Já no 10º episódio da 17º temporada, Homer descobre que não é filho do Vovô, mas de um caçador de tesouros marinhos, que o leva para uma expedição em busca de um tesouro. A bordo de um submarino, Homer fica preso em corais e seu suprimento de oxigênio começa a se esgotar. O pai Simpson é resgatado no final do episódio.

O segundo episódio, exibido em 2006, teve um desfecho diferente da realidade, já que a Guarda Costeira dos EUA informou nesta quinta-feira (22) que os passageiros que estavam em expedição para visitar o navio Titanic morreram.

Essa não é a primeira vez em que "Os Simpsons" parece prever o futuro. Eventos como a invasão da Rússia à Ucrânia e os ataques de 11 de Setembro foram reproduzidos de forma semelhante na série antes de acontecerem de fato.