SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta lançou nesta sexta-feira (23) seu mais novo clipe. O vídeo de "Funk Rave", primeiro single de seu próximo álbum, traz a cantora retratando a cultura de favela no Rio de Janeiro, em cenário que remete às suas raízes e vivências como adolescente em Honório Gurgel.

Ela dança em uma quadra onde pessoas jogam futebol, tocam samba e comem churrasco. Em certa altura do vídeo, a cantora sai com um rapaz para um canto reservado, onde troca beijos e emenda uma sequência de imagens lúdicas que remete ao sexo --cena que gerou polêmica antes do lançamento do clipe após o vazamento de uma imagem.

Além do cenário, a cultura de favela surge na moda, com os chinelos Kenner e os óculos espelhados do tipo juliet. Anitta também usa uma camiseta com a logo da Furacão 2000, equipe de som e produtora que marcou a ascensão do funk carioca e onde a cantora começou sua carreira.

"Funk Rave" chegou às plataformas de streaming na noite da última quinta-feira (22). A música adianta o próximo disco de Anitta, ainda sem título ou previsão de lançamento, que vai destacar suas origens e será baseado no funk.

O single tem produção do carioca DJ Gabriel do Borel, que já assinou música com a espanhola Rosalía e virou verso de Caetano Veloso. Ele atua junto com o produtor americano Diplo, que também assina a faixa.

