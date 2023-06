SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias após confessar uma traição, o jogador Neymar apareceu com a noiva, Bruna Biancardi, de forma pública pela primeira vez. Os dois participaram do leilão do instituto do jogador.

Aparentemente sem crise, ambos posaram para fotos e Bruna evidenciou sua gravidez. O evento aconteceu no Monte Líbano, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (22). Ambos, porém, não falaram com a imprensa.

Muitos famosos compareceram ao leilão, dentre eles Deborah Secco, Luciana Gimenez, Tom Cavalcanti, Cleo Pires, Patrícia Poeta, Lucas Guimarães e Gkay.

Segundo a ESPN, Neymar arrecadou mais de R$ 9 milhões que deverão ser revertidas para as atividades de seu instituto. Ao todo, foram 27 lotes leiloados, dentre eles uma camisa da seleção autografada por Pelé arrematada por R$ 500 mil.