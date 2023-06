SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 53ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão, um dos maiores eventos de música clássica do Brasil, começa em 1 de julho. Com uma programação dividida entre a cidade que lhe empresta o nome e São Paulo, o evento se estende até o fim do próximo mês em três palcos.

O festival é organizado pela Fundação Osesp e pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, e traz mais de 60 concertos --todos eles com entrada gratuita. As apresentações de Campos do Jordão vão acontecer no Auditório Claudio Santoro, no Parque Capivari e na Capela São Pedro. Na capital paulista, todas as apresentações acontecem na Sala São Paulo.

Alguns destaques da programação são concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Osesp, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, da Orquestra Filarmônica de Goiás, do Coro da Osesp e da Camerata Antiqua de Curitiba.

"Para a edição deste ano do Festival de Inverno, nosso foco é oferecer ao público a melhor programação possível de maneira totalmente gratuita, levando em consideração o impacto que a pandemia da Covid-19 teve em todo o setor cultural e, sobretudo, no funcionamento das orquestras", afirmou a secretária da Cultura e Economia Criativa, Marília Marton, em nota à imprensa.

Mais informações sobre a programação podem ser encontrados no site do festival.

FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

Quando: De 1 a 30 de julho

Onde: Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, São Paulo. Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880, Campos do Jordão. Parque Capivari - R. Eng. Diogo José de Carvalho, 129, Campos do Jordão. Capela São Pedro - R. Dr. Miguel de Campos Júnior, Campos do Jordão.

Preço Entradas gratuitas