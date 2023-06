RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lançada na quinta-feira (22) com clipe no YouTube no dia seguinte, a nova música de Anitta, 'Funk Rave', trouxe mais uma marca significativa à carreira da cantora. Com o hit, a funkeira de Honório Gurgel quebrou o próprio recorde de maior estreia por um artista brasileiro com uma música solo no Spotify

A música alcançou o posto número 85 no TOP 200 Global da plataforma, com 1.67 milhões de streams e quebrou o recorde que era dela mesma: com "Boys Don't Cry", lançada em 2022, foram pouco mais de 1,4 milhão de streams.

Com isso, Funk Rave se tornou também o maior debut solo de Anitta, além de ser o single solo da brasileira com mais execuções internacionais no lançamento (480 mil). Já o clipe no YouTube soma quase 2,5 milhões de visualizações em menos de 24 horas do lançamento.