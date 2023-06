RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ela não foi muito longe no Big Brother Brasil 23 e tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, onde volta e meia aparece chorando nas redes em postagens enigmáticas. Mesmo sem um grande retrospecto fora das quadras, a jogadora de vôlei profissional, Key Alves, 23, decidiu apostar todas as fichas na carreira de influenciadora e no que arrecada no OnlyFans.

Ela anunciou neste fim de semana que está fora do time do Osasco.

Key atuava como líbero na equipe paulista desde 2021 e contou aos seus seguidores que vai dedicar-se ao entretenimento e à TV. Ela, no entanto, não fecha portas. Agradece o time e faz uma pergunta-afirmação: "Quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna! Valeu, Osasco".