RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marina e Sofia Liberato, as filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, vêm sendo anunciadas pela Globo em suas chamadas como uma das grandes atrações da programação deste domingo (25). Elas foram entrevistadas pelo "Fantástico" e vão falar pela primeira vez desde o surgimento de um novo personagem na disputa pela herança de Gugu: Ricardo Rocha, 48.

Suposto filho do apresentador, Rocha buscou a Justiça para ter a paternidade conhecida e, assim, garantir seu quinhão na herança do apresentador, avaliada em R$ 1 bilhão. Ele trabalha revendendo carros de luxo e topou ser entrevistado por Roberto Cabrini (ex-Globo) no "Domingo Espetacular", da concorrente Record.

Ao jornalista, Rocha disse que "sente" que Gugu é seu pai, mas admite que precisa de provas. "O exame de paternidade é para tirar essa dúvida... Vou até o final", afirma. Os dois programas vão ao ar quase simultaneamente. De acordo com a programação divulgada, o da Record será transmitido das 19:45 às 23:45. O Fantástico, das 20:30 às 23:30.