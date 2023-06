SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sindicato dos Diretores da América, o DGA, na sigla em inglês, aceitou a proposta feita pelos grandes estúdios de cinema e televisão, após quase dois meses de negociações. Assim, evita que a categoria entre em greve.

Integrantes do DGA votaram pela aprovação de um novo contrato, com duração de três anos e validade até junho de 2026. Ao todo, 87% dos membros votaram a favor do acordo.

"Nosso novo contrato garante melhorias em salários, participação no streaming global, segurança, diversidade e direitos criativos que impactam todas as categorias", disse a presidente do DGA, Lesli Linka Glatter, em comunicado.

O sindicato dos roteiristas permanece em greve há mais de um mês. Há expectativas de que o sindicato de atores tome uma decisão até o fim do mês, quando o contrato com os estúdios expira. Se um acordo não for alcançado, uma greve já foi autorizada.