SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Campos, influenciadora digital que teria ficado com Neymar, contou os bastidores da suposta traição do jogador em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que foi ao ar na noite deste domingo (25).

A modelo afirma que sabia da gravidez de Bruna Biancardi, mas acreditava que os dois não estavam mais juntos.

"A gente se encontrou no apartamento dele, na casa dele. Por incrível que pareça, não foi programado. A primeira conversa é que dá para verificar o selo de verificação [...] eu entrei com o celular, fiz os stories, mandei para os meus amigos. Por isso que pensei que não tivesse um relacionamento ativo", disse a modelo.

A Influenciadora afirma que Neymar é nome e que já se relacionou com homens mais interessantes.

"Digamos que Neymar é nome. Fama. Eu já conheci caras mais legais, mais interessantes, tanto no quarto quanto em conversas do que o Neymar. Para mim, não fez diferença na minha vida. Ele me ligou, acho que umas quatro vezes. Eu não atendi, porque eu fiquei nervosa. Não sabia o que falar. Inclusive ele nem me bloqueou. Depois ele mandou: 'Parabéns. Você conseguiu a sua fama'".

O que aconteceu

A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, afirma que Neymar teria traído a namorada na véspera do Dia dos Namorados com a influenciadora digital Fernanda Campos.

Já o colunista do Em Off Erlan Bastos sugeriu que existia um acordo entre o atleta e a influenciadora que permitiria que ele se envolvesse com outras mulheres.

Bruna Biancardi rebateu Erlan Bastos, criticou o repórter e ameaçou processá-lo. "De onde você tirou essa m**da que você está espalhando por aí, meu querido? Acordo do quê? Mostre as provas então."

Neymar compartilhou uma publicação nas redes sociais para admitir que "errou" com Bruna. "Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", postou.

Quem é Fernanda Campos

Fernanda é natural de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. A influenciadora digital compartilha dicas de moda, maquiagem e estilo de vida nas redes sociais. Ela foi estudante de direito, mas decidiu abandonar a carreira para viver do trabalho com a internet.

Ela dá cursos na Internet em que ensina os interessados a conquistarem o que desejam por meio da "lei da atração". Em uma plataforma online de cursos, o método pode ser comprado por R$ 354.

Já em outro site, o mesmo curso é vendido por R$ 152. Nessa outra plataforma, o conteúdo do curso engloba desde "desbloquear dinheiro" a "atrair relacionamento dos sonhos".