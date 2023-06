SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera do aniversário de 82 anos, Gilberto Gil apresentou o show "Nós, A Gente" como encerramento do festival Turá, em São Paulo. Acompanhado dos filhos e netos, ele emendou "Barato Total" e "Serafim". Na introdução de "Alapalá", letra que fala sobre genealogia, Gil brincou: "quem sabe um dia também serei ancestral, por isso tenho uma família enorme".

Em seguida, apresenta o grupo formado pelas cantoras Preta Gil, Nara e Mariá Pinkusfeld, os guitarristas Bem, João e Francisco, o baterista José e os percussionistas Pedro, Gabriel e Lucas, além dos netos Flor e Bento, que também ganharam solos em "Garota de Ipanema" e "O Pato", respectivamente.

No bloco de homenagens, há menções a Gal Costa, em "Esotérico", Rita Lee, em "Ovelha Negra", que ganhou a adição da guitarra de Beto Lee, afilhado de Gil, e Belina, a primeira esposa, foi lembrada pela filha, Nara, em uma versão de "Amor até o Fim".

Para introduzir "Várias Queixas", cantada pelos Gilsons, trio formado por José, Francisco e João, o artista diverte-se ao contar como a influência doméstica atuou na criação da banda: "Eles cresceram mexendo com música em casa e com os amigos, foram se acostumando com a coisa e inventaram o grupo".

No solo de Preta Gil, a cantora, que passa por tratamento contra um câncer, faz duas músicas de seu repertório --"Sinais de Fogo" e "Vá se benzer"-- e abre o microfone para o público, que se derrete em elogios à família.

Em "Andar com fé", a chef Bela Gil entra em cena para dançar com a família. O momento também encaminha o set para o encerramento com a sequência de "Vamos fugir", "Nos barracos da cidade" e "Toda menina baiana".

Depois de passar pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, a turnê se encerra no próximo fim de semana em Salvador. No início do mês que vem, Gil parte para a Europa com a tour "Aquele Abraço", onde fará 12 shows em até agosto.