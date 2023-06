SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu da Imagem e do Som (MIS) preparou uma programação especial para marcar a reta final da exposição "Tina Turner: Uma Viagem para o Futuro", prevista para encerrar em 9 de julho. No próximo sábado (30), Leilah Moreno interpreta os maiores sucessos da cantora americana, morta em maio, em uma única apresentação.

A mostra, em cartaz desde maio, transita pela trajetória de Tina, um dos maiores nomes da música pop, a partir de registros fotográficos históricos feitos pelos americanos Ebet Roberts, Bob Gruen e Lynn Goldsmith e pelo inglês Ian Dickson.

No show, Leilah Moreno cantará também músicas de artistas que tinham Tina como referência, como Beyoncé e Michael Jackson. Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis no site do MIS.

LEILAH TURNER & TINA MORENO ? LEILAH MORENO CANTA TINA TURNER

Quando Sáb. (30)

Onde Museu da Imagem e do Som (MIS) - Avenida Europa, 158, Jardim Europa, região oeste

Preço R$ 30

TINA TURNER: UMA VIAGEM PARA O FUTURO

Quando De 4/5 a 9/7 - Ter. a sex., das 11h às 20h; sáb., dom. e feriados, das 10h às 19h

Onde Museu da Imagem e do Som (MIS) - Avenida Europa, 158, Jardim Europa, região oeste

Preço R$ 30 (gratuito às terças-feiras)