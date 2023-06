SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião com músicos da banda do cantor Roberto Carlos, 82, teve que pousar após bater em um pássaro na manhã desta segunda-feira (26), no Aeroporto de Goiânia.

A informação foi confirmada ao UOL pela Gol (leia a íntegra da nota enviada pela companhia abaixo).

O voo tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Na decolagem, o avião se chocou com um pássaro e precisou voltar para o aeroporto. O voo foi cancelado.

Os músicos da banda de Roberto Carlos estavam entre os passageiros do avião.

O artista se apresentou em Trindade, na Festa do Divino Pai Eterno, na noite de domingo.

O UOL também entrou em contato com o Aeroporto de Goiânia e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

NOTA DA GOL

A GOL informa que, na manhã desta segunda-feira (26), o voo G3 1433, com origem em Goiânia (GYN) e destino a São Paulo/Congonhas (CGH), retornou ao aeroporto da capital goiana após sofrer um birdstrike (colisão com pássaro). A aeronave pousou sem intercorrências. O G3 1433 foi cancelado, fato pelo qual os Clientes receberam todas as facilidades e serão acomodados nos próximos voos da empresa. A Companhia lamenta os transtornos e reitera que os procedimentos seguiram os protocolos que visam a total Segurança dos passageiros e da tripulação - valor número 1 da GOL.