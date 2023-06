SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2011, oito anos antes de morrer, Gugu Liberato deixou pronto um testamento para a partilha de sua herança. O montante é avaliado em R$ 1 bilhão e foi validado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Após a morte do apresentador, em 2019, iniciou-se uma verdadeira disputa pelos bens do apresentador.

O TESTAMENTO DE GUGU

Um mês após a morte de Gugu, Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu e que se relacionou com ele por duas décadas, entrou na Justiça para ter o reconhecimento de união estável com o apresentador. O motivo? O testamento ?o mesmo validado pela Justiça brasileira? não a incluía como uma das herdeiras. Sendo assim, ela não tem direito de receber nenhum valor ou propriedades do jornalista.

A audiência do processo começou em maio e, aos poucos, o cenário vai se desenrolando. De um lado estão as gêmeas Sofia e Marina, de 19 anos, que se posicionam ao lado da mãe na briga judicial. Já João Augusto, de 21, filho mais velho de Gugu e Rose, não concorda com a ação movida pela mãe e está ao lado da tia Aparecida Liberato, irmã de Gugu e contrária a Rose.

Os três tem direito a receber 50% da fortuna. A outra metade, segundo o testamento, seria dividida entre eles novamente, que ficariam com 75% dela, e os cinco sobrinhos. Caso seja comprovada união estável entre Gugu e Rose, ela teria direito a receber 50% do valor total.

SUPOSTO FILHO E O TESTE DE DNA

Na segunda parte da audiência, que começou na semana passada, a família foi notificada sobre a existência de um suposto quarto filho. Ricardo Rocha, comerciante de 48 anos, entrou com uma ação "post mortem" para investigar a suposta paternidade de Gugu. Ele alega que sua mãe conheceu o apresentador em 1974, quando trabalhava como babá para uma família em Perdizes, São Paulo.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record), ele afirmou que a morte de Gugu foi um gatilho para investigar sua ascendência. "Quero ter o sobrenome Liberato na minha certidão. Não tenho como negar que não penso no dinheiro da herança. Se o DNA comprovar, tenho direito a uma parte, sim, assim como os outros filhos."

Os irmãos, assim como a família, não se opõem a realização de um teste. Mas as gêmeas afirmam que acham absurdo que Gugu seja mesmo o pai do comerciante. "O meu pai teria 14 anos se isso aconteceu. Eu acho um pouco difícil ter acontecido", disse Marina em entrevista ao Fantástico (Globo).

THIAGO SALVÁTICO

Outro lado da história que intriga a todos é Thiago Salvático. O chef brasileiro que mora na Europa afirma ter tido um relacionamento de nove anos com o apresentador. Ele também entrou com uma ação na Justiça para reconhecimento de união estável com o apresentador, mas a corte determinou que os dois eram apenas amigos. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo reabriu a ação.

CARTA DE ROSE MIRIAM SOBRE SEXUALIDADE DE GUGU

Em uma carta anexada ao processo movido por Rose, ela afirma saber que Gugu mantinha relações com outros homens e que pretendia curá-lo com orações e jejum.

"Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. Você é um homem maravilhoso. E eu tenho como transformar esse problema".

Em outro trecho, ela cita um endereço de Moema, na zona sul de São Paulo, onde Gugu se encontraria com parceiros homens. "Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc."