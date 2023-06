SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia do Oscar dará o prêmio honorário Governors Award à atriz Angela Bassett e ao ator, cineasta e comediante Mel Brooks.

Bassett, 64, foi indicada ao prêmio de melhor atriz pela cinebiografia "Tina - A Verdadeira História de Tina Turner", de 1993, em que ela deu vida à cantora, e ao de coadjuvante por "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", longa-metragem de 2022 da Marvel em que a atriz interpreta a rainha Ramonda.

"Por meio de sua carreira de décadas, Angela Bassett tem continuado a entregar performances transcendentais que elevaram os padrões da atuação", disse a presidente da Academia, Janet Yang, em comunicado à imprensa.

Brooks, 96, venceu o Oscar de roteiro original por "Primavera para Hitler", o musical clássico de 1967. Ele foi indicado ao troféu de roteiro adaptado por "O Jovem Frankenstein" e ao de canção original por "Blazing Saddles", tema da comédia "Banzé no Oeste", ambos de 1974. Brooks é diretor das três produções.

O comediante também é conhecido por "A História do Mundo - Parte I", de 1981, e "Drácula, Morto mas Feliz", sátira do vampiro criado por Bram Stoker lançada em 1994.

"Mel Brooks ilumina nossos corações com seu humor e seu legado fez um impacto duradouro em todas as facetas do entretenimento", afirmou Yang.

A montadora Carol Littleton, indicada ao prêmio por "E.T. - O Extraterrestre", de 1982, também receberá um Governor Award.

Já Michelle Satter, um dos pilares do Sundance Institute, responsável pelo badalado Festival de Sundance, dedicado ao cinema independente, ganhará o prêmio humanitário Jean Hersholt.

A cerimônia está agendada para 18 de novembro no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles.