SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de algumas apresentações no início do ano, "Cantando com Encanto" volta a São Paulo no Teatro Villa Lobos, em Pinheiros, na região oeste da capital. Nos dias 8, 9, 15 e 16 julho, o filme será exibido para o público ao mesmo tempo em que uma banda interpretará as canções.

Os ingressos para o espetáculo já estão disponíveis na plataforma Sympla e custam entre R$ 50, no balcão, e R$ 140, no setor mais próximo do palco. São três horários de apresentações em cada dia anunciado -às 11h, 15h e 19h.

A animação da Disney foi lançada em 2021 e tem músicas que fazem sucesso tanto com o público infantil quanto com a crítica. Em 2023, a trilha sonora do filme garantiu prêmios em três categorias do Grammy.

No espetáculo, uma banda formada por 10 artistas ficará responsável por interpretar "Não Falamos do Bruno", "Família Madrigal" e outras canções do filme.

O musical conta a história de uma família em que todos os membros possuem alguma habilidade mágica, como audição acima da média, superforça e poder de cura, exceto Mirabel. A jovem, porém, se envolve em uma aventura para proteger os dons dos Madrigal, que estão enfraquecendo.

CANTANDO COM ENCANTO

Quando 8, 9, 15 e 16 julho, às 11h; 15h e 19h

Onde Av. Drª Ruth Cardoso, 4.777, Pinheiros, região oeste

Preço A partir de R$ 50

Classificação Livre

Link https://bileto.sympla.com.br/event/83471/d/197366?_gl=1*1i7zcwt*_ga*MTYzNTI5MDkyOS4xNjc4MTExMTMw*_ga_KXH10SQTZF*MTY4NTA0MTI0NC4yMi4xLjE2ODUwNDEyODMuMC4wLjA.