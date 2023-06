SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Música e comida são o tema de um festival que desembarca pela primeira vez na capital paulista. De origem carioca, o SP Gastronomia -versão paulistana do Rio Gastronomia- une barracas de restaurantes renomados, shows, feira e aulas com chefs.

O evento ocupa o parque Villa-Lobos, na região oeste, desta quinta-feira, dia 29, a domingo, 2 de julho.

No primeiro dia, o cantor Arnaldo Antunes abre a série de shows, às 20h. O bloco de Carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta se apresenta com a participação de Simoninha na sexta-feira (30), a partir das 20h.

No sábado (1º), é a vez do bloco Ritaleena, com músicas de Rita Lee, às 18h, seguido pela bateria da Grande Rio, às 20h. Para encerrar, os cantores Mariana Aydar e Toni Garrido sobem ao palco no domingo (2), às 18h e às 20h, respectivamente

No lineup gastronômico participam o Hot Pork, lanchonete de cachorros-quentes de Janaina e Jefferson Rueda, da Casa do Porco, o restaurante italiano Nelita e a confeitaria Mag Market, da chef Tássia Magalhães, o Osso, casa de carnes do chef peruano Renzo Garibaldi, o português Tasca da Esquina, e o Dalva e Dito, cozinha brasileira de Alex Atala, entre outros.

As casas vão oferecer pratos que são carros-chefe, por vezes em versões menores, com preços mais acessíveis, entre R$ 20 e R$ 50.

Chefs como Janaina Rueda, Manu Buffara e a confeiteira Vivianne Wakuda participam de aulas e debates, nos quais ensinam receitas e técnicas na cozinha. Para completar a programação, há uma feira de pequenos produtores no local, que vendem produtos como doces e temperos.

A entrada custa R$ 90 e está à venda no site Ingresse. Crianças de até dez anos não pagam.

SP GASTRONOMIA

Quando Qui. (29/6), das 17h30 às 22h; sex. (30/6), das 16h às 22h; sáb. (1º/7) e dom. (2/7), das 12h às 22h

Onde Parque Villa-Lobos - av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste

Preço R$ 90, em Ingresse