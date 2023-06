SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS - Muitos não sabiam, na verdade quase ninguém, pois Chloë Grace Moretz é super discreta quanto à vida pessoal. Mas, neste fim de semana, o relacionamento da atriz com a modelo Kate Harrison se tornou conhecido do público.

Ela curtiu a Parada do Orgulho Lésbico, em Nova York, e Kate compartilhou algumas fotos do evento. "Que aventura incrível com pessoas incríveis", escreveu Harrison na legenda. Não se sabe exatamente quando as duas se conheceram, mas há registros de que tenham sido vistas se beijando em 2018.

A modelo é filha dos atores Gregory Harrison e Randi Oaks. Chloe, que possui carreira extensa em Hollywood e que já atuou em filmes como "Carrie" (2013) e "O Mau Exemplo de Cameron Post" (2018), é uma defensora dos direitos da comunidade.

Mesmo discretas, no dia dos namorados deste ano, Kate desejou aos 77 mil seguidores no Instagram um feliz dia, junto com uma foto ao lado da artista.