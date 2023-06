SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Livraria Cultura fechou oficialmente nesta segunda-feira (26) o espaço localizado do Conjunto Nacional. Show do humorista Paul Cabannes marcado para esta terça-feira (27) no Teatro Eva Herz, situado dentro da livraria, foi cancelado e ele decidiu se apresentar na calçada.

Ele convidou os espectadores para assistir à apresentação do stand-up "Parisileiro - Um parisiense pra lá de brasileiro", às 20h, na calçada da livraria localizada na Avenida Paulista.

"Estarei lá como ato de resistência. Sinto muito pelos paulistanos que não vão mais ter esse lugar mágico. Estarei na porta da livraria, na calçada, e vou tentar fazer meu show na medida do possível", disse em vídeo publicado no Instagram.

Na segunda, houve a confirmação do decreto de falência da Livraria Cultura, uma das mais tradicionais de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça do estado. Clientes que estavam no local relataram nas redes sociais que tiveram de sair a pedido dos funcionários após a confirmação do decreto.