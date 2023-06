SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Kelly Clarkson, 41, disse em um podcast que precisou recorrer a antidepressivos para superar o divórcio com Brandon Blackstock, 46, como reporta o Page Six.

"Olhei para o meu terapeuta e simplesmente não conseguia parar de chorar. Pensei: 'Na verdade, tive que cancelar um pouco [compromissos] do outro dia porque não conseguia parar de chorar. Não posso fazer isso'", disse.

"Eu estava no [marca de antidepressivo] por tipo, acho que dois meses", comentou com os apresentadores Matt Rogers e Bowen Yang do podcast Las Culturistas.

Em março do ano passado, ambos finalmente encerraram o processo de divórcio. Pelo acordo estabelecido, ela pagaria a ele uma indenização de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,2 mi), além de pensão mensal de US$ 115 mil (R$ 553 mil) para o ex até 31 de janeiro de 2024.

O casal, que estava junto desde 2013, iniciou o processo de divórcio em julho de 2021 e já tinha tido, inclusive, o status de divorciados acatado pela Justiça. Um ano depois, foi encerrado o acordo sobre a guarda dos filhos e a divisão de bens. Ambos têm River Rose, 9, e Remington Alexander, 7, como herdeiros.