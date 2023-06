SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As informações continuam poucas acerca do que aconteceu com Jamie Foxx, 55, que passou por problemas de saúde nos últimos tempos. Em abril, o ator se sentiu mal em um set de filmagem e ficou mais de um mês internado. Segundo um site, a família já estaria se preparando para o pior.

John Boyega, que contracena com Jamie em "Eles Clonaram Tyrone" (2023) afirmou à revista People que conversou com o colega recentemente por telefone e que o amigo aparenta melhoras na saúde. "Ele finalmente me atendeu. Ele está indo bem. Estamos apenas dando a ele privacidade, mal podemos esperar por seu retorno."

"Eu dei a ele todos os desejos de melhoras e votos de felicidade. Portanto, não se apresse, Jamie. Nós amamos você, mano."

Datari Turner, diretor da trama que estava junto com Boyega no momento da conversa, disse que Jamie estará de volta as telas em breve.

"Ele está indo muito bem. Eu prometo a você. Indo muito, muito bem, em boa forma e em estado de espírito. Ele estará de volta ao trabalho muito em breve."

Segundo o jornal TMZ, no final de abril, o ator teria sido internado em uma clínica de reabilitação especializada em recuperação de AVC, lesões cerebrais traumáticas, lesões na medula espinhal e câncer.