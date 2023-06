SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Resistência Negra" é o nome da série documental que o Globoplay prepara para estrear em novembro. A produção terá cinco episódios e será apresentada pela cantora Larissa Luz e pelo rapper Djonga.

O projeto foi idealizado e levado à plataforma de streaming da Globo pelo babalaô Ivanir dos Santos, professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

O objetivo da série é narrar a história dos movimentos negros no país, desde as revoltas contra a escravidão no Brasil colônia até a aprovação da lei de cotas raciais.

Há destaque para o Quilombo dos Palmares, comunidade que abrigou alguns dos maiores nomes da luta abolicionista, como Zumbi, Dandara e Ganga Zumba.

A direção geral será de Mayara Aguiar, que foi uma das responsáveis pela novela "Cara e Coragem".