SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A infecção que resultou na internação de Madonna tem preocupado fãs em todo o mundo. Nesta quarta-feira (28), Guy Oseary, empresário de longa data dela, compartilhou no Instagram que sua cliente "desenvolveu uma grave infecção bacteriana que resultou em vários dias de internação na UTI".

Segundo médico Vital Fernandes Araújo, pós-graduado em medicina ortomolecular, as infecções bacterianas ocorrem quando bactérias entram no corpo e começam a se multiplicar, causando danos aos tecidos, seja por invasão direta ou por produzirem toxinas que danificam as células.

O profissional esclarece que elas podem ser localizadas em um ponto específico ou sistêmicas, quando afetam todo o corpo, como a septicemia (ou infecção sanguínea), condição grave e potencialmente fatal.

Apesar de não haver muitas informações como causa, sintomas e o tipo de bactéria que atingiu o organismo de Madonna, é possível afirmar que os sinais sentidos pela cantora variaram desde febre e calafrios a desorientação e dificuldade para respirar. Na primeira noite em que passou internada, a artista ficou intubada.

A artista foi encontrada inconsciente e precisou ser levada às pressas para um hospital na cidade de Nova York no último sábado (24). A informação foi divulgada pelo site norte-americano Page Six.

O site apurou também que a filha da artista pop, Lourdes Leon, 26, esteve ao lado da mãe durante todo o episódio. A cantora já estaria consciente e se recuperando.

A principal complicação de uma infecção é quando ela se espalha pelo organismo, o que pode comprometer vários órgãos, resultando em um quadro de falência de diversos órgãos e à morte.

Segundo Jamar Tejada, farmacêutico, entre as diversas infecções bacterianas, estão: infecção urinária, meningite, clamídia, tuberculose e pneumonia.

"O tratamento de infecções bacterianas é feito com antibióticos específicos para a bactéria em questão, assim como outros medicamentos, que podem ser recomendados por um profissional de saúde para aliviar os sintomas. Mas é preciso cuidado com o uso de antibióticos pois utilizar de maneira inadequada pode desenvolver superbactérias, fazendo com que o indivíduo não melhore."