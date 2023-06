SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna, 64, se recupera em casa de um quadro de infecção. A Rainha do Pop foi internada no sábado (24) e chegou a ficar intubada. A notícia foi divulgada pelo empresário da cantora, Guy Oseary. Com o quadro de saúde, a artista adiou a turnê "Celebration", que começaria em 15 de julho, em Vancouver, no Canadá.

Segundo a BBC, ela já se sente melhor e recebeu alta. O quadro foi considerado grave. Não foram divulgadas mais informações sobre a causa e o tipo de bactéria que atingiu seu organismo.