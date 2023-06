RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A norte-americana Sue Johanson, educadora sexual e apresentadora do "Falando de Sexo" (GNT), morreu aos 93 anos hoje. Ela morreu em uma casa de repouso, em Ontário, no Canadá, cercada por sua família. As informações foram divulgadas pela CBC News.

A enfermeira ficou conhecida por apresentar um programa em que falava abertamente sobre sexo para jovens e adultos, o "Talk Sex", nos anos 1990. A atração foi importada ao Brasil nos anos 2000 pelo GNT, foi rebatizado de "Falando de Sexo" e se tornou um sucesso.

Em 2005, Sue visitou o Brasil para conferir o sucesso de seu programa no país. Conhecida por ser "a vovó que fala de sexo na TV", ELA disse, em entrevista ao jornal O Globo, que somente passou a falar de sexo sem tabu depois dos 50.

"Só na década de 80, quando passei a trabalhar numa clínica para adolescentes e a responder às dúvidas dos jovens, decidi me especializar em sexo. Achei que se os esclarecesse do meu jeito, com humor, seria melhor. Ninguém reclamou, e continuei."