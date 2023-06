SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês musical de julho, em São Paulo, é uma mistura de celebrações, reencontros, lançamentos e repertórios que olham para trás e fazem balanços de décadas de carreira.

É que na programação do mês, a cidade tem shows como os do Mundo Livre S/A, uma das bandas fundadoras do manguebeat -movimento que chegou aos 30 anos-, de Alaíde Costa, que revisita um álbum lançado há cinco décadas, e de Beto Lee, filho de Rita, que se debruça sobre o repertório da mãe ao lado de convidados como Fernanda Abreu.

Julho também guarda o reencontro de três integrantes do Fat Family, que celebram os 25 anos do grupo de R&B e soul, as turnês de vozes femininas históricas na música brasileira, Marisa Monte, Adriana Calcanhotto e Marina Lima, e lançamentos de rostos mais recentes, como Rico Dalasam e Negro Leo. Confira, abaixo, uma seleção de destaques do mês.

*

ADRIANA CALCANHOTTO

A cantora toca na comedoria do Sesc Pompeia para apresentar canções de seu álbum "Errante", lançado em março deste ano com canções inéditas compostas, em sua maioria, a partir de 2020 e que falam sobre temas como amor e luto.

Sesc Pompeia - r. Clélia, 93, Água Branca, Instagram @sescpompeia.

Qui. (27) a sáb. (29), às 21h30.

A partir de R$ 15 (credencial) no site do Sesc e nas bilheterias.

ALAÍDE COSTA

O álbum "Alaíde Costa e Oscar Castro Neves" completa cinco décadas de seu lançamento neste ano -e a comemoração é feita no palco do centro da cidade no show batizado de "50 Anos Depois Daquele Disco com Oscar", feito ao lado do violonista Gabriel Deodato. Em duas datas, a apresentação passa por todo o repertório do álbum que a cantora considera o mais bonito de sua carreira.

Casa de Francisca - r. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, Instagram @casadefrancisca.

Qui. (6) e sex. (7), às 21h30.

A partir de R$ 80 em Pixel Ticket.

ALCEU VALENÇA E FALAMANSA

O clima das festas juninas continua por todo o mês de julho no CTN, que promove shows como a dobradinha entre Alceu Valença e Falamansa na mesma noite, forró, baião e clássicos da música nacional aparecem nos repertórios.

Centro de Tradições Nordestinas - r. Jacofer, 615, Limão, Instagram @ctnsp.

Sex. (28), às 20h.

A partir de R$ 180 em Ticket 360.

FAT FAMILY

Embalado pela onda de reencontros de bandas nos últimos anos, o grupo originalmente formado por sete irmãos -e atualmente pelas irmãs Suzete, Kátia e Simone Cipriano- dá o pontapé na comemoração de 25 anos de carreira embalada por hits como "Jeito Sexy", "Eu Não Vou" e outras canções de influência R&B e soul.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Instagram @casanaturamusical.

Sáb. (15), às 22h.

A partir de R$ 70 em Sympla.

FESTIVAL TÃO SERTÃO

O festival dedicado à cultura nordestina leva, ao Parque Ibirapuera, artistas como João Gomes, Tarcisio do Acordeon, Bell Marques, Juliette e Claudia Leitte para shows e uma estrutura com clima de quermesse, comidas típicas e artesanato. Nos dias em que não promove shows -7, 14 e 15 de julho-, o acesso é liberado para apresentações no coreto, área de alimentação, programação infantil com parque de diversões e outras atrações.

Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Instagram @taosertaosp.

Sex. (7) a dom. (9); sáb. (14) a dom. (16), das 11h às 22h.

A partir de R$ 180. Grátis nos dias 9, 14 e 15 mediante resgate de ingresso.

LIA DE ITAMARACÁ

Autoridade na ciranda, a pernambucana une dois repertórios no show Ciranda do Mundo -o do álbum "Ciranda de Ritmos", de 2008, e de "Ciranda Sem Fim", de 2019- e desfila também pelo coco e pelo maracatu.

Sesc Santana - av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana, Instagram @sescsanatana.

Sáb. (8), às 20h, e dom. (9), às 18h.

A partir de R$ 15 (credencial) no site do Sesc e nas bilheteria.

MARISA MONTE

A cantora volta a São Paulo com a turnê de seu álbum "Portas", que começou em 2022. No Espaço Unimed, ela faz quatro shows -os das sextas-feiras no formato com mesas e cadeiras e, os dos sábados, com pistas e mesas. Ela canta músicas do trabalho mais recente e clássicos como "Depois" e "Ainda Bem".

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Sex. (14) e (21), às 20h; Sáb. (15) e (22), às 19h30.

A partir de R$ 260 em Ticket360.

MARINA LIMA

A coleção de hits da cantora carioca vem à tona em seu novo show, Nas Ondas de Marina, que percorre sucessos lançados ao longo dos quarenta anos de sua carreira -especialmente aqueles que embalaram o momento de reclusão de seus fãs na pandemia. Aparecem no setlist, que vai de músicas românticas àquelas com batidas mais fortes, por exemplo, "Fullgás", "Uma Noite e Meia", e, claro, "À Francesa".

Teatro Bradesco - r. Palestra Itália, 500, 3° piso (Bourbon Shopping), Perdizes, Instagram @teatrobradesco.

Sex. (21), às 21h.

A partir de R$ 140 em Uhuu

MBORA FEST

A casa de Pinheiros sedia a segunda edição do festival que mira na música tropical dançante brasileira. Ao longo da noite, estão escalados para tocar os nomes Afrocidade, Furacão 2000, Boss in Drama, Isis Broken e Marta Supernova.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Instagram @casanaturamusical.

Sex. (14), às 20h.

A partir de R$ 70 em Sympla.

MUNDO LIVRE S/A

No embalo das comemorações de 30 anos da criação do manguebeat, uma das bandas fundadoras do movimento faz show dedicado ao repertório de Chico Science, Nação Zumbi e outros expoentes. O show, tocado por Fred Zero Quatro --criador do manifesto que disparou o movimento para o mundo-- intercala as canções com casos sobre aqueles tempos.

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, Instagram @cine_joia.

Qui. (20), às 22h30.

A partir de R$ 65 em Inti

NEGRO LEO

O cantor e violonista brasileiro adianta o repertório do álbum que vai lançar em 2024. Ele convida para o palco aconchegante da Casa de Francisca os artistas Ana Frango Elétrico, Chicão, Fabio Sá e Sérgio Machado, além de Ava Rocha, que faz participação.

Casa de Francisca - r. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, Instagram @casadefrancisca.

Qua. (5), às 21h30.

A partir de R$ 53 em Pixel Ticket.

RICO DALASAM

O rapper estreia, na Audio, a nova turnê "Escuro Brilhante" -nome do álbum que lançará em breve e já tem a primeira música do trabalho, "Espero Ainda", lançada.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, Instagram @audio.

Sex. (21), às 22h.

A partir de R$ 50 em Ticket 360.

ROBERTO CARLOS

Com repertório de clássicos afiado e que amarra os mais de 30 álbuns que lançou ao longo de sua carreira, o cantor sobe ao palco do Vibra São Paulo em duas apresentações e toca sucessos como "Emoções" e "Lady Laura".

Vibra São Paulo - av. Das Nações Unidas 17.955, Vila Almeida.

Sex. (7) e sáb. (8), às 21h.

A partir de R$ 260 em Eventim

RITA LEE POR BETO LEE IN CONCERT

O filho de Rita Lee, morta em maio deste ano, faz show em homenagem à artista e toca músicas clássicas da mãe com convidados como Fernanda Abreu e a Orquestra Sinfônica Villa-Lobos.

Vibra São Paulo - av. Das Nações Unidas 17.955, Vila Almeida.

Sex. (7) e sáb. (8), às 21h.

A partir de R$ 260 em Eventim.

URIAS

A cantora lança a terceira e última parte de seu EP "Her Mind", que começou a ser lançado em 2022, com canções de sonoridade eletrônica e elementos da música latina.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Instagram @casanaturamusical.

Sex. (14), às 20h.

A partir de R$ 70 em Sympla.