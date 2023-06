SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SBT anunciou a exibição do "Bom Dia & Cia - Especial de Férias" durante o mês de julho. Em comunicado oficial nesta quinta-feira (29), a emissora confirmou o retorno da atração infantil, com a exibição de desenhos entre os dias 3 e 31 do sétimo mês do ano.

O programa será exibido de segunda a sexta-feira, entre 09h30 e 13h, e composto por animações conhecidas do público, como "A Turma da Floresta", "Os Jovens Titãs em Ação", "Os Incríveis Espiões", "Três Espiãs Demais", "Tom & Jerry", "Homem de Ferro", "Lanterna Verde" e "Velozes e Furiosos".

Segundo o canal, também estão previstos episódios inéditos de "Corrida Maluca" e "Scooby-Doo e Convidados" dentro da atração.

Com a alteração, o programa "Primeiro Impacto" ocupará a faixa das 6h às 9h30, de acordo com o canal de Silvio Santos.

Por quase 30 anos no ar, o "Bom Dia & Cia" foi descontinuado em março de 2022 e é lembrado até hoje por suas provas com espectadores e pelos desenhos nas manhãs do SBT. Nomes como Yudi Tamashiro, Eliana, Priscilla Alcântara e Maisa comandaram a atração.