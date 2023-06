RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Preta Gil deletou uma publicação que fez sobre a traição de Rodrigo Godoy na madrugada desta quinta (29). Na postagem, ela afirmou que deveria ter seguido seus instintos para descobrir a infidelidade de seu ex-marido muito antes da confirmação dos fatos. No entanto, algumas horas depois, ela voltou às redes sociais e insinuou ter sido censurada.

Nos Stories do Instagram, Preta contou o que teria acontecido. "Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram, e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar", explicou ela, deixando claro sua indignação ao pedido para apagar a publicação. "Não entendem que não é sobre eles e, sim, sobre a minha vida. [Sobre] as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!", completou a filha de Gilberto Gil, que voltou aos palcos.

No texto agora apagado, a cantora contou que desconfiava de uma possível traição do marido mas que, por sua personalidade não combinar com ciúmes, deixou os alertas escaparem. "Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, deixei duas coisas me escaparem: meu sexto sentido e minha intuição. Não é sobre ciúmes bobo, mas sim sobre evidências", começou a cantora que segue com o tratamento contra um câncer no intestino.

Preta disse que foi alertada por pessoas próximas sobre o envolvimento entre Rodrigo Godoy e Ingrid Lima, sua stylist, mas que não deu ouvidos e até pensou que essas estavam loucas. "Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau caratismo, fez o que fez." Para superar essa situação, em meio a um momento já conturbado, ela afirma que trabalha diariamente com terapeutas, psiquiatras e espiritualidade.