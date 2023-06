SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora e radialista Vivi Araújo, 22, morreu após sofrer um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (30) em Goiás. A informação foi divulgada pela rádio Luziânia FM, onde ela trabalhava.

O acidente aconteceu na via de acesso à Cidade Ocidental. O veículo chocou contra uma mureta e a radialista não resistiu.

Famosa por seus vídeos de cover, Vivi acumulava mais de 100 mil seguidores no Instagram e 670 mil no TikTok.

No ano passado, chegou a participar do quadro Famosos da Internet, do "Programa da Eliana" (SBT).

O velório será realizado hoje, a partir das 17h, na Capela do Centro.

A Câmara Municipal de Luziânia também lamentou a morte da radialista.

O UOL entrou em contato com a polícia militar e a polícia rodoviária de Goiás e aguarda. A reportagem também entrou em contato com a assessoria de Vivi Araújo. O texto será atualizado assim que houver retorno.