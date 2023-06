SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem que se passava pelo ator Brad Pitt ludibriou uma mulher por mais de um ano e conseguiu extorquir dela quase R$ 1 milhão. O caso foi reportado pelo El País.

De acordo com a publicação, tudo começou no início de 2022 quando uma mulher, cujo nome não foi revelado, mas que é natural de Granada, na Espanha, entrou para um fã-clube do renomado artista no Facebook. A partir daí, um homem que afirmava ser o próprio ator passou a conversar com ela, que acreditou em sua identidade.

O advogado da vítima contou que ela estava apaixonada por ele, mesmo com o distanciamento, e que o falso Brad Pitt teria prometido que ambos gravariam um filme juntos.

A amizade, ao longo dos meses, começou a ficar mais intensa. O homem mandava montagens com o rosto de Pitt e um cartaz na mão com mensagens carinhosas à mulher.

Para a gravação do suposto filme, o golpista que se passava pelo artista começou a pedir dinheiro para financiar o longa. Ao todo, ela transferiu a ele o equivalente a R$ 895 mil.

Para ter uma ideia, o orçamento de um dos últimos longas que Pitt fez, "Era uma Vez em Hollywood" (2019), ficou em torno dos R$ 430 milhões. Agora, a vítima luta para reaver o dinheiro transferido.